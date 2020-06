Pirmie iespaidi: Huawei P40 Pro+

Un tā esam nonākuši līdz šī apskata otrajai lielajai sadaļai - viedtālruņa spējai iemūžināt mirkļus. To, ka lieta ir nopietna, var nojaust, jau paņemot telefonu rokā. Tas burtiski iekrīt saujā un tur arī paliek, jo sver krietni vairāk nekā 200 gramus. Labi? Slikti? To lai izlemj katrs pats. Man katrā ziņā nekad nav bijis saprotams, kādēļ telefonam ir jābūt tik plānam un vieglam, ka pat visvājākais vējiņš to var izraut no rokām un aizpūst kā salveti, un tad ej nu viņu noķer. P40 Pro+ ar saviem 226 gramiem ir pamatīgs, taču tai pašā laikā arī parocīgs telefons, jo gabarītu ziņā ir kā analogas ierīces ar 6,58 collu ekrānu. Interesants dizaina risinājums ir tam noliektās maliņas ne tikai sānos, bet arī augšā un apakšā, un keramiskais rāmis ar keramisku aizmugurējo vāciņu. Ekrāns ir tāds, kā to paģēr premium viedtālruņa statuss - OLED tehnoloģija, 1200 x 2640 pikseļu izšķirtspēja ar augstu pikseļu blīvumu (441 ppi), ar 90 Hz attēla atjaunošanas ātrumu un labu redzamību pat tiešos saules staros. Pludmalē būs aktuāli.