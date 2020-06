Zemene – princese vai karaliene? Kas zemenei vēderā?

Ieskatoties ASV Lauksaimniecības ministrijas (United States Department of Agriculture) datos uzzinām, ka saldās un nedaudz skābenās ogas ir spēcīgs antioksidantu avots ar nelielu enerģētisko vērtību – 100 grami zemeņu satur vien 31 kaloriju, tajās ir daudz ūdens un šķiedrvielas, no minerālvielām zemenēs izceļas kālijs. Un tas ir ļoti svarīgi! Kālijs veicina ūdens izdalīšanos, bet nātrijs (vienkāršā valoda runājot – sāls) to aiztur. Ja uzturā ir par daudz nātrija, kā tas arī bieži ir, tad jāraugās, lai kālija būtu vairāk, tādēļ vasara ir piemērots laiks zemeņu ēšanai – vismaz sauju dienā.

Farmaceite Ērika Pētersone no „Mēness aptiekas” atgādina par zemenēs esošo vitamīnu un mikroelementu spektru. Zemenēs ir tik vajadzīgais C vitamīns, B grupas vitamīni – B1, B3, B4, B5, B6, B9, arī E un K vitamīns. Zemenēs ir arī mikrolementi: kālijs, fosfors, magnijs, nātrijs, varš. C vitamīns uzlabo organisma pretošanās spēju infekciju slimībām un vīrusu saslimšanām, darbojas kā antioksidants, uzlabo asinsvadu elastību, stiprina asinsvadu sieniņas, piedalās kolagēna sintēzes procesā, kas, kā zināms, nodrošina skaistu ādu, stiprākus saistaudus, locītavas. Arī E vitamīns darbojas kā antioksidants, uzlabo ādas un gļotādas stāvokli, palīdz pasargāt organismu no sirds un asinsvadu saslimšanām. Savukārt K vitamīns nodrošina pareizu asinsreci, kaulu mineralizāciju, uzlabo kalcija jonu iekļūšanu kaulaudos un var mazināt aterosklerozes risku. B grupas vitamīni uzlabo nervu impulsu pārvadi, kas nodrošina pareizu centrālās nervu sistēmas funkcionēšanu un galvas smadzeņu darbību, uzlabo nervu impulsu pārvadi arī muguras smadzenēs.