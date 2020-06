"Google" ieviesīs jaunu pakalpojumu un sāks maksāt ziņu izdevējiem

Būtiski atkāpjoties no gadiem ilgi piekoptās prakses nemaksāt izdevējiem par darbu izplatīšanu, “Google” ir sākusi darbu pie licencēšanas programmas veidošanas, kas ļaus izdevējiem saņemt maksājumus no "Google" par "augstas kvalitātes saturu". Kā portālam “Axios” norāda “Google” pārstāvji, šā gada otrajā pusē lietotāju rīcībā nonāks jauns ziņu serviss, un licencēšanas programma ir daļa no jaunā pakalpojuma.