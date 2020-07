Labākās alternatīvas vienuviet jeb kā dzīvot bez Google Mobile Services

“Patlaban AppGallery ir pieejami 60 tūkstoši aplikāciju. Protams, dažādu cilvēku paradumi atšķiras, taču starp nozīmīgākajam aplikācijām varu minēt darbam ērto WPS office, dažādās iepirkšanās vietnes, piemēram, Amazon, Aliexpress, mūzikas straumēšanas aplikācijas, piemēram, Deezer, Tidal, lietotnes laikapstākļu prognozēm Weather and Radar, aviokompāniju aplikācijas, piemēram, SAS, Ryanair, Wizz Air. FlixBus, Deutsche Bahn u.c., kā arī daudzas citas. Protams, arī lokālās, iemīļotās lietotnes, piemēram, Inbox.lv, Inbox.eu, e-Klase, ManaBITE, Mans TELE2, Mans TET, 220.lv, MAXIMA, CSDD, LSM.LV, Satiksme Rīgā, EHR Radio, EHR Radio Russkiji hiti, PINS un daudzas citas. Turklāt daudzas populāras lietotnes, piemēram, Facebook un WhatsApp, varat ielādēt “pa tiešo” no interneta vietnēm. Tāpat vairumu aplikāciju var no iepriekšējā tālruņa uz jaunu pārnest, izmantojot Phone Clone,” atgādina Huawei Mobile Services Biznesa attīstības vadītāja Latvijā.