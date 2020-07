2020. gada notikumi rāda, ka tehnoloģijām mūsu dzīvē ir arvien lielāka nozīme. Tehnoloģiskais progress mobilo tālruņu tirgū nepaliek nepamanīts, un arvien vairāk nozares cenšas izmantot maksimumu no viedtālruņu sniegtajām iespējām. Viens no šiem sektoriem ir arī bankas, kuru lietotnēs tiek piedāvāts liels daudzums dažādu funkciju, kas iepriekš nav bijušas pieejamas, banku klientiem dodoties uz filiālēm.

Viena no priekšrocībām ir pieejamība – mobilajā ierīcē piekļūt savam bankas kontam ir iespējams jebkurā diennakts laikā. Salīdzinot ar bankas filiāli – tā darbojas vien noteiktās darba stundās. Līdz ar to – bankas mobilā lietotne ļauj ietaupīt laiku, lai veiktu dažādus uzdevumus. Tagad ar lietotnes palīdzību ir iespējams kļūt par bankas klientu, neaizpildot neskaitāmas veidlapas.

“Bank Of America” savukārt ir attīstījusi dažādus mākslīgā intelekta rīkus, kas ļauj atpazīt aizdomīgas transakcijas. Ja bankas klients no lietotnes saņem ziņojumu par potenciāli aizdomīgu ienākošo darījumu viņa kontā, to ir iespējams nekavējoties atcelt un ziņot par to bankai. Ja nekā aizdomīga, klienta prāt, nav, tad ienākošo maksājumu ir iespējams apstiprināt un pierādīt, ka tas nav aizdomīgs.