ReCheck: Deputāta "Twitter" lentē – arī nepatiesas un puspatiesas ziņas

Republikas aizstāvji patiesi agresīvi vērsās pret baznīcu, kas kara laikā bija cieša Franko sabiedrotā un tāda palika arī viņa autoritārajā režīmā vēlāk. Tomēr Iesalnieka pārpublicētajā ierakstā minētais skaits neatbilst patiesībai. Noslepkavoja nevis 50 000 priesteru, bet vismaz septiņas reizes mazāk – 6832 katoļu baznīcas pārstāvju, no kuriem 4172 bija priesteri.

Lai gan tiesa, ka Demokrātu partija Pilsoņu kara laikā aizstāvēja verdzību un tās ideoloģija bija rasistiska, apgalvojums, ka tā dibināja rasistiskā terora organizāciju Kukluksklans (KKK), neatbilst patiesībai. Dažādos avotos lasāms, ka to tūlīt pēc ASV pilsoņu kara (1861-1865) izveidoja vairāki verdzību atbalstošās un karā zaudējušo dienvidnieku jeb konfederātu armijas veterāni Tenesijas štatā ASV. Apgalvojums, ka kustību dibināja Demokrātu partija, nav jauni meli, un to par nepatiesu ir atzinuši vairāki faktu pārbaudes mediji. To aptaujātie vēsturnieki skaidro, ka tolaik daudzi baltie ASV dienvidos pārstāvēja Demokrātu partiju, un daļa pievienojās KKK. Savukārt organizācijas otrajā posmā pēc 1915.gada biedru vidū bija abu partiju vēlētāji.