Kritēriji, pēc kuriem vērtē mobilo operatoru sniegto pakalpojumu kvalitāti

Mobilā interneta signāla izplatība ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, no šķēršļiem, kas atrodas starp iekārtas atrašanās vietu un bāzes staciju. To ietekmē gan attālums līdz bāzes stacijai, gan ģeogrāfiskās īpatnības (nelīdzens reljefs, meži, augstas ēkas) un būvju konstrukcijas. Signāla uztveramība var pasliktināties arī lietotāja iekārtu dēļ. Savukārt pieejamos tīkla resursus un līdz ar to arī kvalitātes līmeni ietekmē lietotāju skaits, kas tajā brīdī izmanto sakaru pakalpojumus.