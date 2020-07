Eksperts: Darba devējam ar darba ņēmēju būtu obligāti jāvienojas par darba veikšanu attālināti

Uz jautājumu, vai ar darbinieku jāslēdz atsevišķa vienošanās par attālināto darbu jeb to var iekļaut darba kārtības un darba aizsardzības noteikumos, eksperts norādīja, ka vienošanās par darba veikšanu attālināti ir obligāta.

Burkevics arī ieteica gadījumos, kad darbs turpinās attālināti, darba devējam uzskaitīt darbinieku strādājot aizvadīto laiku. Vēlams būtu nodrošināt elektronisko uzskaiti, piemēram, darbiniekam elektroniski piereģistrējoties darba veikšanai kādā sistēmā un izreģistrējoties no tās, kad darbs pabeigts. Tādējādi darbinieks nevarēs darba devējam izteikt pretenzijas par darbu nakts laikā vai strādāšanu ārpus oficiālā darba laika.

Darba devējam vēlams nodrošināt regulāru komunikāciju ar darbiniekiem un parūpēties par darbinieku psiholoģisko atbalstu. Ja darba devējs samazina darba samaksu vai izbeidz darba attiecības, jāņem vērā, ka strādājošie ir vieni savās bēdās un nevar dalīties tajās ar citiem darbiniekiem, kas rada papildus spriedzi. Uzteikumu elektroniski var veikt tikai tad, ja puses par to vienojušās.

Uz diskusijas vērotāju jautājumu, vai būtu iespējams attālināti strādāt arī no ārvalstīm, piemēram, ceļojot no darba brīvajā laikā, "Sorainen" pārstāvji atbildēja apstiprinoši, taču ar atrunu, ka strādāšana kā tāda nevar notikt no darba brīvajā laikā. Tāpat darbinieks būtu īpaši jāinstruē par iespējamiem riskiem, strādājot ceļojot.