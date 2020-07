"Bail, ka bruģis iebruks?" Tviteris diskutē par transportlīdzekļu aizliegumu Tērbatas ielā

Jā, ar laiku Rīgas centrālajā daļā auto nebūs. Tikai gājēji un velo, sabiedriskais transports, piegādes no rītiem. Jo ātrāk to pieņemsim, jo labāk.

Norvēģijas galvaspilsētā Oslo jau tagad 1.3 km2 ir no auto brīva zona. Sapratnei uzzīmēju, cik tas būtu uz Rīgas kartes. pic.twitter.com/ssZvxTZkPm