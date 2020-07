Krāsošana vasarā – kad pieķerties, lai krāsojums būtu noturīgs

Tiesa, tīrās lineļļas krāsas ir visai nepraktiskas: tās ilgi žūst, reizēm pat nedēļu, salīdzinoši ātrāk zaudē toni utt. Modernās akrila krāsas demonstrē izcilu toņa, spīduma un elastīguma noturību. Lineļļa tajās ir tikai piedeva, kas nodrošina labāku krāsas iesūkšanos. 100% akrila krāsām nav konkurences ilgmūžības ziņā; pirms to lietošanas virsmu gan ieteicams piesūcināt vai gruntēt ar lineļļu saturošiem materiāliem.

Ultravioleto staru iedarbībā gan eļļa ar laiku izdeg un zaudē mitruma atgrūšanas spēju, tomēr to var viegli atjaunot.

Ja negribat noņemties ar eļļošanu vai krāsošanu, labāk izvēlēties dēļus no kompozītmateriāliem.

Atšķirībā no kokam paredzētām krāsām metāls jākrāso ar blīvu krāsu, kam ir pēc iespējas zemāks tvaiku caurlaidības rādītājs; ideāli, ja krāsa satur antikorozijas pigmentus. Celtniecības sfērā blīvākie materiāli ir alkīda krāsas, taču nereti tiek izmantotas arī populārās akrila krāsas. Atslēgas produkts metāla krāsošanā ir gruntskrāsa, kas nodrošina vajadzīgo blīvumu un kuras galvenā īpašība ir spēja aizsargāt virsmu no rūsēšanas. Tiek ražotas gan gruntskrāsas tikai melnajam metālam, gan tādas, kas spēj pieķerties arī krāsainajiem metāliem – cinkam, alumīnijam, varam.

Arī visas mūra virsmas nav vienādas, tāpēc, iegādājoties krāsu, noteikti jānoskaidro, no kāda materiāla siena ir mūrēta. Ja no silikātķieģeļiem – jāizvēlas silikātkrāsa obligātā kombinācijā ar silikātgrunti. Apmetums jākrāso ar krāsu, kas maksimāli laiž cauri ūdens tvaikus un oglekļa dioksīdu, bet nelaiž cauri ūdeni, lai pasargātu sienu, piemēram, no lietus. Šādas īpašības piemīt silikātkrāsām vai speciāli ražotām akrila krāsām ar silikona piedevām. Betona, īpaši dzelzsbetona virsmām jāizvēlas ūdens tvaiku caurlaidīgas krāsas, taču ar minimālu CO2 caurlaidību. Savukārt māla ķieģeļi praktiski nav pārkrāsojami, ja vien tos iepriekš neapmetīsiet.