Banku analītiķi: Latvijā arī turpmākajos mēnešos gaidāma deflācija

"Tam būs pašsaprotama ietekme uz inflāciju. Konkurence par darbiniekiem vēl ilgi būs vājāka nekā 2020.gada sākumā. Deflāciju veicina arī zemās izejvielu cenas. Gan "Bloomberg", gan S&P izejvielu cenu indeksu līmenis ir vien apmēram puse no tā, kas bija augsto cenu periodā pirms 2014.gada vidus. Latvijai globālais izejvielu cenu komplekts šobrīd ir izdevīgs. Vienīgā biržās tirgotā izejviela, ko eksportējam nozīmīgā daudzumā, ir kvieši. To cena turpina šūpoties jau vairākus gadus iecienītajā 175-200 eiro par tonnu diapazonā. Taču naftas cena ir apmēram divas trešdaļas no pērnā gada vidējā līmeņa, kad tā bija 64 ASV dolāri par barelu, un jau mēnesi svārstās tuvu 40 dolāru atzīmei pēc divkāršošanās no koronvīrusa krīzes zemākā punkta. Lētāki nekā pirms gada ir arī metāli," klāstīja Strautiņš.