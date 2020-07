Kaimiņu būšana: iemesls, kādēļ amerikāņi mēdz nebūvēt žogus ap privātmājām

Žogs neapņem māju tikai no priekšpuses, proti, mājas priekšējā daļa, mauriņš un dārza daļa no ieejas puses ir atsegti jebkura acij. Savukārt aizmugurējā daļa ir slēgta, kas nozīmē, ka aiz mājas ir pieejams neliels privāts pagalms. Šim arhitektūras risinājumam ir vairāki iemesli.

Viens no faktoriem, kādēļ ASV ap privātmājām nebūvē žogus, ir reliģiskās tradīcijas. Jau kopš ASV pirmsākumiem ārkārtīgi spēcīga ietekme uz ikdienas dzīvi bija kristietībai, konkrēti protestantu konfesijai. Vēsturiski šeit cilvēki dzīvoja kopienās un norobežošanās no kaimiņiem likās neētiska. Laika gaitā šī tradīcija ir pārmantota no paaudzes paaudzē.