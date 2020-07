Lielo uzņēmumu īstenotais "Facebook" boikots var slēpt kādu savtīgu mērķi

Uzņēmumi, kas pagaidām ir atteikušies no reklāmām “Facebook”, ir guvuši labumu no plašas publicitātes medijos. Ārvalstu medijos jauni raksti parādās ik reizi, kad kāds lielais zīmols, kā “The North Face”, “Levi Strauss” un “Absolute Vodka” paziņo par lēmumu izņemt reklāmas no “Facebook”. Šīs nedēļas sākumā Lielbritānijas labdarības organizāciju grupa tikai draudēja atteikties no “Facebook” reklāmām. Tas bija pietiekami, lai saņemtu pozitīvu publicitāti no medijiem.