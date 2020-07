Elle zemes virsū: 1995.gada Srebrenicas slaktiņš

Srebrenicas slaktiņš tiek uzskatīts par Eiropas briesmīgāko pret civiliedzīvotājiem vērsto asinspirti pēckara laikā. Bosnijas serbu karavīri sagūstīja un nogalināja vismaz 8000 vīriešus un zēnus, no kuriem vairums bija musulmaņi. Starptautiskais tribunāls Hāgā to atzinis par genocīdu.

Sestdien Potočari memoriālajā kapsētā netālu no Srebrenicas zemes tiks apbedīti astoņu nesen identificētu upuru mirstīgās atliekas, vēsta aģentūra AP. Viens no tiem ir Bajro Salihovičs - nepilnīgās mirstīgās atliekas pagājušā gada novembrī tika izceltas no masu kapa un identificētas ar DNS tehnoloģiju palīdzību.