Klimata pārmaiņas, kas skar Zemes arktiskos apgabalus, īpaši spēcīgi ietekmē Krievijas ziemeļus . To rezultāts ir mežu ugunsgrēki, plūdi un mūžīgā sasaluma slāņa kušana Sibīrijā un Tālajos austrumos. Mūžīgā sasaluma pakāpeniska izzušana jo īpaši ietekmē Krievijas lielāko reģionu Jakutiju - gan radot zemes noslīdējumus un plūdus, gan veicinot vēl kādu, nereti nelegālu rūpalu - mamuta ilkņu medības.

Pēdējo pāris desmitgažu laikā mūžīgā sasaluma slāņa atkušana ir atsegusi mamutu skeletus, kuri tūkstošiem gadu bijuši iesaluši ledū. Tas atvieglojis ilkņu mednieku darbu un teju desmitkāršojis to skaitu. Krievijā ilkņu vākšana ir atļauta tikai īpašas licences īpašniekiem, taču perspektīva pārdot tos Ķīnas un citu Āzijas valstu tirgos ir tik vilinoša, ka aizvien vairāk cilvēku ar to nodarbojas nelegāli, secināts Lielbritānijas domnīcas RUSI pētījumā.

Tiek lēsts, ka mūžīgajā sasalumā Krievijas teritorijā atrodas aptuveni desmit miljoni mamuta skeletu. Liela daļa no tiem - tieši Sahas republikas jeb Jakutijas teritorijā, kur vietējie iedzīvotāji met pie malas līdzšinējās nodarbes - medības un dimantu rakšanu un pievēršas ilkņu medībām. Ienākumi no ilkņu kontrabandas pāri robežai daudzkārt pārsniedz šī reģiona iedzīvotāju algu.

Lai iegūtu ilkņus, mednieki dodas uz reģiona ziemeļiem, teritorijām pie Lielās Ļahovska salas Laptevu jūrā, kur konstatēti līdz šim nezināmi mamuta skeletu kapulauki. Šis ir viens no neviesmīlīgākajiem un skarbākajiem planētas apgabaliem, taču perspektīva par labā stāvoklī saglabājušos ilkni nopelnīt pat 30 000 dolārus, ir pārciešamo grūtību vērta.

Sahas republikas varasiestāžu oficiālie dati liecina, ka no katrām 100 tonnām mamuta ilkņu, kas ik gadu tiek iegūtas republikas teritorijā, 30 tiek izraktas nelegāli. Tādējādi ik gadu Sahas budžetam garām aiziet būtiski naudas līdzekļi.

Turklāt Krievijas likumdošanā nav skaidri formulēts, kas ir ilknis - minerāls, arheoloģisks izraktenis vai zinātnisks atradums. Katrai no šīm kategorijām ir cita iegūšanas licence un atšķirīgi soda mēri par to nelegālu tirdzniecību.

Lielākā daļa iegūto ilkņu - gan legālo, gan nelegālo tiek izvesta no Krievijas uz Ķīnu gan pa sauszemes ceļiem, gan pa jūru uz Hongkongas reģiona ostām. Ķīnas varasiestādes ir centušās apkarot šo nelegālo eksportu - 2017. gadā Lubei ostā tika konfiscēti simts ilkņi, taču salīdzinājumā ar kopējo apjomu, tā ir tikai pile okeānā.

Situāciju vēl vairāk sarežģī arī mamuta ilkņu neskaidrais statuss. 1989. gadā CITES konvencija aizliedza ziloņkaula tirdzniecību, Ķīna pievienojās šim aizliegumam 2016. gadā. Taču vienlaikus Ķīna un Vjetnama ir paziņojušas, ka tirdzniecība ar mamuta ilkņiem ir uzskatāma par ētiskāku nekā ziloņkaula tirdzniecība, jo ilkņu iegūšanai nav nepieciešams nogalināt dzīvniekus, tādēļ tā negrasās pārtraukt eksportu no Krievijas.

Arī Krievija dažkārt veic kampaņveidīgus ilkņu tirdzniecības apkarošanas pasākumus, tiesa gan, vēršoties tikai pret nelegālajiem racējiem. Tā 2013. gadā Blagoveščenskas apgabalā Tālajos austrumos netālu no Ķīnas robežas tika konfiscēta 70 ilkņu krava, ko vietējie centās pārdot ķīniešiem.

Šobrīd mamuta ilkņu iegūšanas regulejumam Krievijā nav konkrēta risinājuma. Ir skaidrs, ka pilnīgs ilkņu ieguves aizliegums izraisīs vietējo iedzīvotāju protestus, un šis rūpals pilnībā nonāks pagrīdē, kur to, visticamāk, savā kontrolē pārņems organizētās noziedzības grupējumi. No otras puses, saprātīga tirdzniecība ar mamuta ilkņiem pasargā no nogalināšanas ziloņus, jo mamuta ilkņi melnajā tirgū aizvieto ziloņkaulu.