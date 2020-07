Par pārvadājumu nodrošināšanu repatriācijas reisu pasažieriem plāno kompensēt 16 365 eiro

Autotransporta direkcijas izmaksas plānots segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Satiksmes ministrija skaidro, ka Autotransporta direkcija aptaujāja visus autobusu pārvadātājus, kuri bija gatavi pārvadāt paaugstinātas riska grupas pasažierus. Iespēju pārvadāt šos pasažierus apsvēra pieci no 25 reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pārvadātājiem.

Repatriantu pārvadāšanai bija papildu specifika - nezināms kā arī mainīgs autobusu, maršrutu un pasažieru skaits, spēja reaģēt vienas stundas laikā pēc informācijas saņemšanas un attiecīgi maršruta plānošana, atbilstoša autobusa norīkošana bija jāveic pēdējā brīdī, kā arī nebija zināms kopējais darba apjoms un dienu skaits, kurā jāveic pārvadājumi, bet izbraukšana bija jāorganizē no starptautiskās lidostas "Rīga" uz visiem Latvijas reģioniem. Atbilstoši specifikai no zināmajiem tika uzrunāti pārvadātāji, kuri bāzējas Rīgā (SIA "B-Bus" un AS "Rīgas taksometru parks"). Papildus kapacitātes piesaistīšanai un cenu salīdzināšanai tika uzrunāts vēl viens pakalpojuma sniedzējs - SIA "A.P.Auro".