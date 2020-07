Dailes teātra direktors Žagars pērn nopelnījis gandrīz 80 000 eiro

Pagājušajā gadā Žagars bijis SIA "Vidzemes koncertzāle" direktors, deputāts Cēsu novada pašvaldībā, aktieris Dailes teātrī, īpašnieks zemnieku saimniecībai "Kalna Žagari". Tāpat viņš bijis valdes loceklis biedrībā "Latvijas slēpošanas un snovborda instruktoru asociācija", Cēsu Snovborda skolā, "Gaujas dabas parkā", "Latvijas slēpošanas trašu asociācijā", SIA "Cīruļkalns - atpūtas bāze" un SIA "Žagarkalns".

Žagara īpašumā ir trīs zemes gabali un ēkas Vaives pagastā, būve un divi zemes gabali Cēsīs. Žagara īpašumā ir 2010.gadā ražota vieglā automašīna "Volvo V70", 1998.gada motocikls "Harley Davidson FLHTCUI", divas pašbūvētas laivas, 2007.gadā ražota vieglā automašīna "Volvo V50" un 2005.gada "Nissan Primera".

Viņam pieder kapitāldaļas 23 846 eiro nominālvērtībā SIA "Žagarkalns" un kapitāldaļas 20 600 eiro vērtībā SIA "Cīruļkalns - Atpūtas bāze".

Žagars ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumu 12 805 eiro apmērā, savukārt viņa parādsaistības sasniedz 205 490 eiro. Žagars ir izsniedzis trīs aizdevumus, kuru kopējā vērtība sasniedz 183 549 eiro.

2019.gadā algā no Cēsu novada pašvaldības Žagars saņēma 4154 eiro, no Dailes teātra - 18 889 eiro, no SIA "Vidzemes koncertzāles" - 10 666 eiro. Tāpat viņš guvis ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarības - 31 617 eiro.

Dailes teātra vadītājs pērn ir saņēmis honorāru 6333 eiro no SIA "Cinevilla Films", 187 eiro - no "Latvijas Profesionālo aktieru apvienības", 2807 eiro - no SIA "Tritone Studio", 588 eiro - no Jēkabpils novada pašvaldības, 111 eiro - no SIA "Casting Bridge", 881 eiro - no Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola", bet 889 eiro - no Rīgas pilsētas pašvaldības.

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras viņš saņēmis pabalstu 2344 eiro, procentos no AS "Citadele banka" - 7,61 eiro, kā citus ienākumus Žagars deklarējis 370 eiro no Lauku atbalsta dienesta.