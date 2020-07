Burovs maldina – korupcijas skandāli domē nav tikai Saskaņas atbildība

Bijušais Rīgas mērs un šī amata kandidāts no partijas Gods kalpot Rīgai (GKR) Oļegs Burovs iepazīstināja medijus ar piedāvājumu domes ārkārtas vēlēšanām. Viņš norobežojās no iepriekšējiem politiskajiem partneriem – partijas Saskaņa. Pašvaldības naudas izšķērdēšana un iespējamā korupcija, ko Burovs maigi sauc par nedarbiem, neesot bijusi GKR, bet Saskaņas atbildība:

Kā ziņoja raidījums De Facto, KNAB pēta arī to, kāda loma Brandava lietā varētu būt uzņēmējam Mārim Martinsonam, kurš nesen pats tika aizturēts un pret drošības naudu atbrīvots no apcietinājuma. KNAB viņu aizturēja aizdomās par kukuļošanu un naudas atmazgāšanu saistībā ar Rīgas satiksmes transportlīdzekļu iepirkumiem. Martinsons savukārt ir labs paziņa GKR vadītājam un bijušajam Rīgas vicemēram Andrim Amerikam, kura kabinetu KNAB kratīja 2018.gada nogalē. Ameriks pēc tam atkāpās no vicemēra amata, skaidrodams to ar reputācijas apdraudējumu.