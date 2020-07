Desmit elektrostacijām atceltas tiesības saņemt OIK

Kopumā BVKB pārraudzībā ir 328 elektrostacijas, no tām 135 hidroelektrostacijas, 51 vēja elektrostacija, 42 enerģiju ražo no biomasas, 50 no biogāzes un 50 no dabasgāzes. Šogad valsts atbalsts beigsies astoņām elektrostacijām.