Ieskaties pirmais! ⟩ Modes muzejs atsāk darbu ar krāšņu Itālijas modei veltītu izstādi

No skulpturālā Roberto Kapuči līdz Džordžo Armani minimālismam, no Emilio Puči ikoniskajām apdrukām un “Missoni” adījumiem līdz Džanni Versačes, Roberto Kavalli un “Dolce&Gabbana” barokālajai Dienviditālijas kvēlei, no “Gucci” elegantā seksapīla līdz “Pradas” allaž svaigajam skatam uz skaistuma ideāliem – Itālija prot aizraut, iepriecināt un padarīt pasauli skaistāku.