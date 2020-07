Kā Trampa politika un koronavīruss var pielikt punktu dolāra dominancei pasaulē

Tajā pašā laikā daudziem investoriem arvien pievilcīgāks variants šķiet eiro. Šī valūta šogad ir palielinājusi savu vērtību attiecībā pret dolāru par diviem procentiem, neraugoties uz to, ka arī eirozonā ir sarežģīta ekonomiskā situācija.

Tāpat optimismu rada arī fakts, ka neraugoties uz atšķirīgiem viedokļiem valstu vidū, Eiropas Savienības valstis šomēnes varētu vienoties par ekonomikas atveseļošanas paketi, ar kuru bloks no finanšu tirgiem 2021. – 27. gada budžetam piesaistītu 750 miljardus eiro.

Arī pagājušajā otrdienā publiskotajā “Bank of America” fondu pārvaldnieku aptaujā atklāts, ka ir noticis “liels lēciens” Eiropas akciju turējumos.

Dolārs gūst labumu no tā, ka tā ir izvēles valūta daudziem globāliem darījumiem, ieskaitot arī tādu nozīmīgu preču tirdzniecībā kā nafta. Dolārs veido 62% no pasaules valūtas rezervēm un ir iesaistīts 88% no visiem pasaules valūtas darījumiem. Maz ticams, ka tuvākajā vai vidējā termiņā tas krasi mainīsies.