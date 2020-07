Fiziskās sagatavotības treneris: 7 veidi, kā būt fiziski aktīvam vasarā

Ikdienas fiziskās aktivitātes ir stabils pamats labai veselībai un tās pārtraukt vai nopauzēt noteikti nevajadzētu. Tāpēc basketbola kluba “Biznesa augstskola Turība” fiziskās sagatavotības treneris Kaspars Zālītis aicina vasarā būt īpaši aktīviem un piedāvā 7 veidus, kā to īstenot.

Ja lokācija no darba līdz mājām atļauj un ir visai brīvi izstaigājama, to noteikti var izmantot un vairāk pārvieoties ar kājām vai velosipēdu. Ja tomēr attālums ir pārāk liels, braucot ar sabiedrisko transportu var izkāpt divas vai trīs pieturas ātrāk un mazo gabalu iet kājām un, protams, arī auto var noparkot nedaudz tālāk no darba vietas. Tā mēs kļūsim ne tikai veselīgāki, bet arī videi draudzīgāki.