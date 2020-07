Karšu maksājumu nepieejamības dēļ Latvijā 50% iedzīvotāju par pirkumu norēķinās skaidrā naudā

Visbiežāk maksāt skaidrā naudā izvēlas iedzīvotāji vecuma grupās no 18 līdz 24 un no 55 līdz 75 gadiem. Gandrīz divas trešdaļas jeb 62% respondentu vecumā no 18 līdz 24 gadiem norādījuši, ka maksā ar skaidru naudu tad, kad nav iespēja norēķināties ar maksājumu karti.