Pārdošanā nonākusi Britnijas Spīrsas greznā villa

Britnija Spīrsa Vidusjūras apkaimes stilā ieturēto villu iegādājās nelaimīgajā 2007. gadā, kad zvaigzne pārdzīvoja personīgo krīzi - tolaik dziedātāja ar skaļu skandālu izšķīrās no savu bērnu tēva, dejotāja Kevina Federlaina un nonāca preses redzeslokā pēc tam, kad pašrocīgi sev noskuva matus. Tolaik Britnija mājokli iegādājās par 6,8 miljoniem ASV dolāru, bet jau 2012. gadā Spīrsa villu pārdevusi par 4,3 miljoniem ASV dolāriem. Nu arī nākamie mājas īpašnieki ir nolēmuši tikt vaļā no nama - tas tirgū nonācis jau 2018. gadā ar cenu 9,5 miljoni, tomēr līdz šim villu nav izdevies pārdot un tās tirgus vērtība šajā laikā ir kritusies. Patlaban to ir iespējams iegādāties par 7,5 miljoniem ASV dolāru, vēsta portāls "Washington Post".