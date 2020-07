Tirdzniecības centrā "Alfa" remontdarbi galvenās ieejas rekonstrukcijai

Viņa norādīja, ka "Alfas" interjers ēkas jaunajā daļā, kino "Cinamon" pusē, pēc tās atklāšanas vizuāli atšķīrās no senākā tirdzniecības centra korpusa. Lai abas ēkas daļas veidotu vienotu, modernu iespaidu, tirdzniecības centrā katru nakti notiek remontdarbi, un no šodienas sāksies arī galvenās ieejas "Rimi" pusē rekonstrukcija.

Remontdarbi pie "Rimi" ieejas norisināsies no 22.jūlija līdz novembrim. Īslaicīgās neērtības tiks novērstas ar pagaidu risinājumiem. Pārējās ieejas - no Brīvības ielas pie kino "Cinamon", no pazemes daudzstāvu stāvvietas, no zaļās stāvvietas, kā arī četras ieejas no zilās daudzstāvu stāvvietas puses - darbosies bez izmaiņām.