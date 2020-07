LPS iestājas par pašvaldību līdzdalību ostu piederībā un pārvaldībā

LPS uzsver, ka Satiksmes ministrijas piedāvātie grozījumi neatbilst arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas ceturtajam pantam un ierobežo pašvaldības iespējas pārvaldīt daļu no savas teritorijas, kā rezultātā pašvaldība nevarēs nodrošināt tās iedzīvotāju ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību.

Likumprojekti paredz, ka visus īpašumus, kas pašlaik pieder Rīgas brīvostas pārvaldei un Ventspils brīvostas pārvaldei, paredzēts ieguldīt jaunizveidotās kapitālsabiedrības pamatkapitālā kā ieguldījumu no valsts puses (Rīgas ostas gadījumā) un AS "Ventas osta" pamatkapitālā (Ventspils ostas gadījumā), tādējādi jaunizveidotajām kapitālsabiedrībām iegūstot pilnīgu kontroli pār īpašumiem, ko pašvaldības iepriekš bija nodevušas valdījumā ostu pārvaldēm, norāda LPS.

Savukārt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldi paredzēts pārveidot par kapitālsabiedrību, kurā valstij piederētu ne mazāk kā divas trešdaļas kapitāla daļu, kā rezultātā jaunizveidotā kapitālsabiedrība iegūtu kontroli pār vismaz 65% no Liepājas pašvaldības teritorijas, tajā skaitā ietverot tiesības to iznomāt un atsavināt bez īpaša pilnvarojuma no pašvaldības puses.