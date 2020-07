Nelikumīgie nāvessodi Austrumukrainā: RFE/RL identificē prokremlisko separātistu "nāves vienību"

Viens no identificētajiem vīriešiem ir Igors Girkins , kuru starptautiskā izmeklēšanas komisija nosaukusi kā vienu no reisa MH17 notriekšanā vainīgajiem. Šī gada maijā Girkins medijiem atzina "morālu atbildību" par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumukrainas 2014.gadā.

Nelikumīga sodīšana ar nāvi

2014.gada 17.jūnijā Krievijas atbalstītie separātisti sagūstīja Oleksiju Pičko, kurš Slovjanskā it kā esot ielauzies kaimiņa dzīvesvietā un nozadzis divus kreklus un bikšu pāri. 30 gadus vecais civiliedzīvotājs Pičko aizvests uz kādu divstāvīgu ēku, ko apsargāja bruņoti vīrieši. Tur viņu pratināja, piespieda parakstīt atzīšanos un galu galā nošāva separātisti, kuri bija sagrābuši pilsētu. Pičko līķis tika aizvests uz fronti, kur tolaik notika kaujas starp separātistiem un Ukrainas spēkiem, kur artilērijas lādiņi to sarāva gabalos. To stāsta Pičko ģimene un draugi, kuri viņu meklēja "aizturēšanas" laikā un pēcāk centās atrast viņa mirstīgās atliekas.