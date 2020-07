"Pagrieziena punkts Baltkrievijas vēsturē." Intervija ar Lukašenko galveno sāncensi Svetlanu Tihanovsku

Neatkarība - tā ir mūsu absolūtā vērtība, mēs to nepārdodam, mēs ar to netirgojamies, mēs par kaut ko tādu pat nerunājam.

- Cik lielā mērā Baltkrievija ir atkarīga no Krievijas ekonomikas?

- Protams, Baltkrievijas ekonomika ir atkarīga no Krievijas ekonomikas. Tas ir neefektīvas valsts pārvaldes rezultāts. Mums to vajag mainīt. Protams, šādai situācijai nevajadzētu būt. Jebkāda atkarība ir slikta. Lai mazinātu atkarību, nepieciešama efektīva ekonomika. Pēdējo 20 gadu laikā sabrucis pat tas, kas agrāk darbojās. To mēs labi redzējām, kad mans vīrs Sergejs Tihanovskis braukāja pa valsti, veidojot savas "Dzīvei piemērota valsts" tiešraides.