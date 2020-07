Zelta cenai atkal rekords; akciju cenas Volstrītā krīt

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien samazinājās no 1,1752 līdz 1,1721 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2882 līdz 1,2932 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 105,37 līdz 105,30 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 91,23 līdz 90,61 pensam par eiro.