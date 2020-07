Apkopoti dārgākie zīmoli pasaulē

Kad tiek runāts par zīmola vērtību, topa pirmajās vietās ierindojas tehnoloģiju kompānijas. 100 dārgāko zīmolu topa pirmās piecas vietas, salīdzinot ar pērno gadu, ir palikušas nemainīgas. Pirmajās četrās vietās esošās kompānijas ir saglabājušas vai palielinājušas zīmola vērtības pieaugumu. Šīs kompānijas ir “Apple” (zīmola vērtība sasniedz 241,2 miljardus dolāru, kas ir par 17% vairāk nekā pērn), “Google” (207,5 miljardi dolāru, vērtības pieaugums par 24%), “Microsoft” (162,9 miljardi dolāru, pieaugums par 30%) un “Amazon” (135,4 miljardi dolāru, pieaugums par 40%).

Piektajā vietā ierindojas sociālais tīkls “Facebook”, kura zīmola vērtība gada laikā ir kritusies par 21%, pašlaik sasniedzot 70,3 miljardus dolāru.

Vēl pirmajā desmitniekā ir tādi zīmoli kā “Coca-Cola” (64,4 miljardi dolāru), “Disney” (61,3 miljardi dolāru), “Samsung” (50,4 miljardi dolāru), “Louis Vuitton” (47,2 miljardi dolāru), “McDonalds” (46,1 miljards dolāru).

Kopējā simts dārgāko zīmolu vērtība gada laikā pieaugusi no 2,33 triljoniem līdz 2,54 triljoniem dolāru. Vairāk nekā 50 topā esošās kompānijas ir reģistrētas ASV. Pārējās plašāk pārstāvētās valstis ir Japāna (6 zīmoli), Vācija (10), Francija (9) un Šveice (5).

Populārākā nozare 100 dārgāko zīmolu sarakstā ir IT (20 kompānijas), pēc kā seko finanšu pakalpojumu sniedzēji (14), autobūves uzņēmumi (11) un tirdzniecība (8).

Vairāku zīmolu pozīcijas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir būtiski mainījušās. Tā, piemēram, “Visa” ir pacēlusies no 25. uz 18. vietu, “Adidas” no 61. uz 51. vietu, bet “Netflix” veica lēcienu no 38. uz 26. vietu topā. Ar kāpumu var lepoties arī dažādu luksusa preču ražotāji – “Chanel” no 79. vietas pakāpās uz 52. vietu, bet “Cartier” – no 64. uz 56. vietu.

Būtiski reitingā pakāpusies ASV tirdzniecības kompānija “Wallmart” – šī zīmola vērtība pieaugusi par 12% un sasniegusi 29,5 miljardu dolāru atzīmi. Tā rezultātā kompānija pakāpusies no 26. uz 19. vietu.

Šī gada topā ir arī vairāki jauniņie – tā, piemēram, pirmajā simtniekā ir nokļuvuši tādi uzņēmumu zīmoli kā “Nintendo”, “Hennessy”, “Burger King” un AXA. Savukārt tādi zināmi zīmoli kā “Phillips”, “Hewlett Packard” un “Kellogg’s” reitingu ir pametuši.

“Ja mēs domājam dziļāk, tad zīmola vērtība ir ļoti noturīga,” pauž Džordžtaunas universitātes pasniedzēja mārketinga studijās Kristija Nordhilma. “Nereti tāda noturība dod maldinošu drošības sajūtu, kas var pievilt. Šeit varam redzēt, ka novēlotas rīcības dēļ var nākties ciest zaudējumus,” teica Nordhilma.

Daudzi zīmoli ir piedzīvojuši arī būtisku kritumu. It īpaši tas attiecas uz autobūves uzņēmumiem. Gada laikā “Mercedes-Benz” no 17. vietas atkāpās uz 23. pozīciju, BMW no 21. uz 27. vietu, bet “Nissan”, kas gadu iepriekš ieņēma 81. vietu, šogad simts dārgāko zīmolu reitingā nav atrodams vispār.

Vēl pozīcijas pasliktinājušās bankai “Wells Fargo” (kritums no 42. uz 69. vietu) un KFC (no 86. udz 96. vietu). Lielākos zaudējumus cietušas leģendāras IT kompānijas, kā HP un IBM, kuru zīmoli kļuvuši lētāki par attiecīgi 12% un 10%.

Pēc eksperta Time Kelkinsa vārdiem, zīmola vērtība nereti krītas tādēļ, ka kompānijām ir grūti noteikt konkrētu pozīciju tirgū. Līdz ar to zīmols neiztur konkurenci un zīmola vērtības kritums atspoguļo spiedienu, kuram šie zīmoli ir pakļauti.

“HP – tas ir zīmols, kas tā arī nespēja sevi konkrēti pozicionēt. Labākie zīmoli – tie ir zīmoli ar stingru pozīciju. Kad jūsu zīmols zaudē visas atšķirības iezīmes, tas visticamāk, atradīsies ļoti sarežģītā stāvoklī tirgū, bet tā vērtība kritīsies,” skaidro Kelkinss.

Pandēmijas ietekmē nākamā gada 100 dārgāko zīmolu reitings varētu izskatīties pilnībā citādāk, jo koronavīruss un ekonomiskā krīze turpina būtiski ietekmēt visas kompānijas – gan lielās, gan mazās visā pasaulē. Tomēr jau pašlaik var prognozēt, ka tādi zīmoli kā “Amazon”, “PayPal” un “Netflix” varēs piedzīvot būtisku kāpumu šajā reitingā, ņemot vērā arvien pieaugošo tirdzniecības apjomu internetā un filmu straumēšanas popularitātes pieaugumu.