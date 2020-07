"Windows 10" piecu gadu jubileja: kaitinošas iezīmes, kas nepadara šo sistēmu par ideālu

Lai arī “Edge” ir daudz kļūdu labojumu, daudzas mājaslapas jaunajā pārlūkā nav iespējams pārlūkot pareizi, jo ir dažādi “tehnoloģiski konflikti”, līdz ar to lietotāji neviļus sāka salīdzināt “Edge” ar tā priekšteci.

“Microsoft” gan ir daudz strādājis pie dažādiem uzlabojumiem, taču – savā stilā: atsevišķas mājaslapas un pakalpojumi ir skatāmi tieši caur “Edge” neatkarīgi no tā, ka datorā ir cita noklusētā interneta pārlūkprogramma. Tādējādi “Microsoft” slēpti, bet tomēr izmisīgi “lūdzas”, lai cilvēki vairāk izmanto “Edge”.

“Microsoft” gan ņēma vērā sūdzības par “Edge” smagnējumu, un 2018. gada atjauninājumā “Edge” tika pilnībā pārveidots. Tagad “Edge” izmanto to pašu “Chromium” platformu, ko izmanto arī “Chrome”. Līdz ar to – darbs pie “Edge” ir labs pierādījums, ka reizēm tomēr “Microsoft” ieklausās un labo savas kļūdas.

“Windows 10” jau sākotnēji ir pozicionēta kā “izrāviens no “Windows 8” ambīcijām būt gan datoru, gan mobilo ierīču sistēmai”. Te gan ir jāpiezīmē, ka “Windows” 10 ir atsevišķas programmatūras daļas, kas ir paredzēts skārienjutīgajām ierīcēm.

Viena no galvenajām “Windows 8” un “10” problēmām ir tā, ka, piemēram, vadības panelis ir pieejams gan lietotnē "Settings" ar vienkāršāku interfeisu, gan arī "plašākajā versijā", kas bijusi arī iepriekšējos "Windows". Respektīvi – “vienkāršotajā” vadības paneļa versijā ir virspusēji atspoguļotas dažādas funkcijas, un lietotāju tas var samulsināt.

Pat ja arī veikalā tiek iegādāta kāda programma, piemēram 50 gigabaitus liela spēle, tad jārēķinās ar to, ka lejupielādei (kas tādam datu apjomam būs ilga) jānotiek vienā laikā. Respektīvi – ja lejupielāde tiek apturēta, tad nākamajā reizē tā sākas no sākuma, nevis no tā, ka iepriekšējā lādēšanas reizē, iespējams, bija lejupielādēta jau puse datu.