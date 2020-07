"SEB banka" šogad tehniski nav gatava piedalīties studiju kredītu izsniegšanā ar valsts galvojumu

"Šogad neesam tehniski gatavi piedalīties šajā konkursā. Mēs neesam izdarījuši mājasdarbu savā pusē un neesam nomainījuši savas informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmas, lai jaunajā procesā varētu startēt, bet tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies darīt to nākotnē. Mēs noteikti finansēsim izglītības ieguvi arī turpmāk, bet tikai tad, kad būsim veikuši savus mājasdarbus," teica bankas vadītāja.

"Redzam, ka ir bijušas dzirdīgas ausis, process ir atjaunots un pārskatīts, kas ir ļoti pozitīva ziņa. Gribētu valsti par to uzslavēt, jo tiek domāts, kā šo sistēmu sakārtot un vienkāršot studentam un kredītiestādei, kas to nodrošina. Taču šajā posmā mums kā bankai nebija iespējas šīs izmaiņas veikt savā pusē, bet man negribētos piekrist tam, ka esam atteikušies no studiju kredītu izsniegšanas," sacīja Tetere.