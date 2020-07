Alternatīvajā tirgū "First North" plāno iekļaut nebanku kreditētāja "DelfinGroup" obligācijas

Pamatojoties uz saņemto pieteikumu un dokumentiem, "Nasdaq Riga" sākusi procedūru pieteikuma izskatīšanai "DelfinGroup" obligāciju tirdzniecības sākšanai alternatīvajā tirgū "First North".

Pēc publiskotās informācijas, alternatīvajā tirgū "First North" plānots iekļaut 5000 "DelfinGroup" obligāciju 1000 eiro nominālvērtībā. Obligāciju kupona likme ir 14% gadā, bet to dzēšanas termiņš - 2022.gada 25.novembris.

Šobrīd "DelfinGroup" emitētās obligācijas ir iekļautas gan biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā, gan arī alternatīvā tirgus "First North" parāda vērtspapīru sarakstā.

Savukārt alternatīvā tirgus "First North" parāda vērtspapīru sarakstā kopš 2018.gada 19.marta ir iekļautas 5000 kompānijas 2016.gada 19.oktobrī emitētās obligācijas ar dzēšanas termiņu 2021.gada 25.oktobrī. Obligāciju, kuru nominālvērtība ir 1000 eiro, kupona likme ir 14% gadā.

Alternatīvajam tirgum "First North" nav Eiropas Savienības regulētā vērtspapīru tirgus statusa. "First North" tirgū iekļautajiem uzņēmumiem ir saistoši "First North" noteikumi, taču uz tiem nav attiecināmas regulētajā tirgū iekļautajiem uzņēmumiem noteiktās prasības.