Izdevīgākie ASV prezidenti: Cik daudz investori nopelnījuši dažādu prezidentu "valdīšanas" laikos

“Fondu tirgus labāk jūtas, ja prezidents ir no Demokrātu partijas, nevis no Republikāņiem,” norāda Pensilvānijas universitātes profesors Džeremijs Sigels. Kopš 1952. gada līdz 2020. gada jūnijam var secināt, ka fondu tirgus ienesīgums laikā, kad prezidents ir demokrāts, vidēji sasniedza 10,6% gadā, taču republikāņu “valdīšanas” laikā – vien 4,8% gadā. Tagad, kad līdz 2020. gada prezidenta vēlēšanām ir palikuši mazāk par četriem mēnešiem, daudzi investori baidās par to, ka esošā prezidenta – republikāņa Donalda Trampa un viņa konkurenta demokrāta Džo Baidena programmās ir būtiski trūkumi.