Eiropai varētu nākties atgriezties pie robežu slēgšanas, brīdina Lietuvas prezidents

Lietuvas jaunā koronavīrusa "melnajā sarakstā" tiek iekļautas valstis, kurās pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti vairāk nekā 16 jauni inficēšanās gadījumi, rēķinot uz 100 000 cilvēkiem. Pašlaik Lietuvā nav spēkā ierobežojumi iebraucējiem no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Grieķijas, Islandes, Itālijas, Īrijas, Kipras, Lielbritānijas, Lihtenšteinas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Ungārijas un Vācijas, bet ārzemniekiem no citām valstīm ar dažiem izņēmumiem Lietuvā iebraukt liegts.

No pirmdienas "melnajam sarakstam" pievienotas Francija un Malta - Lietuvas pilsoņiem, kuri atgriežas no šīm valstīm, turpmāk būs divas nedēļas jāievēro pašizolācija. Ārvalstu pilsoņiem joprojām ļauts iebraukt Lietuvā no Francijas, bet arī viņiem jāievēro izolācijas periods, savukārt ārvalstu pilsoņiem no Maltas iebraukt nav atļauts ar dažiem izņēmumiem.