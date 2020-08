Vasara - laiks, kad parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību

No šā gada sākuma katrā mājā jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem.

Pēc VUGD statistikas par ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās aptuveni puse bojāgājušo miruši nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar toksiskām vielām.

"Dzīvojamo telpu aprīkošana ar tehniskām iekārtām, kas brīdina cilvēkus par izcēlušos ugunsnelaimi, var mazināt bojāgājušo skaitu. Ar likumu ir noteikts, ka dzīvoklī jābūt vismaz vienam dūmu detektoram, tomēr ieteicams to uzstādīt katrā telpā, izņemot vannas istabu un tualeti. Virtuvē nav ieteicams uzstādīt detektorus tuvu ēdienu gatavošanas iekārtām, jo tvaiki var radīt viltus trauksmi. Savukārt nodrošināt dzīvokli ar ugunsdzēsības aparātu un pārklāju dzīvoklī nav obligāta prasība, bet ugunsdrošības speciālisti to rekomendē. Tie ir efektīvi līdzekļi, lai ugunsgrēku likvidētu jau tā sākumstadijā. Tādā veidā arī iespējams krietni samazināt materiālos zaudējumus, kuri rodas ugunsgrēka un tā likvidēšanas laikā," skaidro "Latvijas Namsaimnieka" pārdošanas, pārvaldīšanas un klientu apkalpošanas nodaļu vadītāja Olita Gedroica.

Svarīgi ir pievērst uzmanību arī daudzdzīvokļu mājas teritorijai - to ieteicams uzturēt brīvu no degtspējīgiem atkritumiem un aptuveni desmit metru platu joslu ap māju attīrīt no sausās zāles un kultūraugu atliekām. Tas mazina ugunsgrēka izplatīšanās iespējamību. Savukārt ceļus un piebrauktuves pie mājas un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas jāuztur tā, lai nodrošinātu avārijas dienestu transportlīdzekļu piekļūšanu.