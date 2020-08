Daudzi "TikTok" influcenceri bažīgi par iespējamu "karjeras sabrukumu"

“Es esmu redzējis, ka šī nav slikta platforma, un tajā darbojas daudzi mani draugi. “TikTok” pašlaik galvenie draudi ir saistīti ar to, ka mūsu radīto saturu var vienkārši izdzēst. Galu galā – tas ir viss mans darbs, visa mana karjera,” sacīja Lagana.

“Pašlaik daudzi pārslēdzas no “TikTok” uz “Triller”. Tomēr šī lietotne ir visai nestabila, tāpēc nezinu, cik bieži to izmantošu,” sacīja Miča.

Pašreizējā situācijā, kad varētu tikt meklēta jauna alternatīva “TikTok”, lielās kompānijas “Google” un “Facebook” to var izmantot savā labā, nostiprinot savas pozīcijas sociālo tīklu dominancē. Katra no šīm kompānijām atsevišķus elementus savās platformās ir aizguvušas no “TikTok”. Ir kļuvis zināms, ka drīzumā “Instagram” būs pieejams pakalpojums “Reels”, kas faktiski būs “TikTok” klons.