Pirmkārt, jau tā būtu ekonomiska sadarbība. Šobrīd aptuveni pusi no Latvijas eksporta uz Izraēlu sastāda kokmateriāli un mēslojumi. Es domāju, ka mums būtu lēnām jāsāk iet soli tālāk un jāattīsta sadarbība arī tehnoloģiju jomā. Esmu ļoti priecīga par to, ka kopš manas atrašanās amatā katrā Latvijas kibertehnoloģiju konferencē ir bijis kāds Izraēlas eksperts. Tāpat Latvijas kibertehnoloģiju pārstāvji ir apciemojuši Izraēlu pieredzes apmaiņas vizītē. Pagaidām gan mūsu iespējas sadarbības attīstībai ir ierobežojusi Covid-19 izplatība un ceļošanas ierobežojumi.

Es domāju, ka jā. Jūs visu laiku pūlaties būt daļa no pasaules politiskajiem procesiem un nozīmīgām starptautiskajām organizācijām. Tāpat darām arī mēs. Izraēla gan starptautisko organizāciju dimensijā nav tik veiksmīga, kā Latvija, jo mēs neesam daļa no Eiropas Savienības.

Jā. Par to nu gan nav jautājumu. Mūsu draudzība ar ASV ir viena no Izraēlas stratēģiskajām priekšrocībām un mēs bieži paļaujamies uz Vašingtonas atbalstu.

Vai tad, jūsuprāt, ekonomiskā palīdzība palestīniešiem varētu tos motivēt sēsties pie sarunu galda? Ja nemaldos, tad to arī plāns paredz – Palestīna saņem ekonomisko palīdzību apmaiņā pret atteikšanos no daudzām savām politiskajām prasībām.

Ir taisnība, ka pastāv zināmi izaicinājumi. No otras puses, tā ir vienīgā valdība, kuru bija iespējams izveidot. Politika ir iespēju māksla un abiem šiem kungiem ir nepieciešams risināt ārkārtīgi lielu problēmu klāstu, darbojoties diezgan lielā valdībā. Starp citu – tagad Izraēlā ir vairāk, nekā 30 ministri. Tomēr kā jau es teicu, tā bija vienīgā valdība, kuru bija iespējams izveidot pēc veselām trīs vēlēšanām gada laikā un mums ir jādzīvo ar to, kas mums ir.

Mēs neuzticamies Irānai. Mēs uzskatām, ka šī valsts ir spējusi noslēpt patiesību no starptautiskās sabiedrības. Kamēr viņi teica, ka ievēro visus vienošanās nosacījumus, tas netika darīts. Mēs uzskatām, ka esam to arī pierādījuši, jo Izraēlas izlūkdienesti ir ieguvuši informāciju, kura apliecina mūsu apgalvojumu patiesumu. Šo informāciju arī esam izplatījuši pasaulei.

Jā, iespējams. Pieļauju, ka viens no iemesliem, kāpēc Izraēla ir start up nācija ir saistīts ar cilvēku neatlaidību grūtību priekšā. Vienkārši aizbrauciet uz Izraēlu un aplūkojiet, kā tuksneša vidū ir izdevies izveidot zaļu valsti. Aptuveni 90% no mūsu izmantotā ūdens mūsdienās tiek iegūts no sālsūdens un pēc tam pārstrādāts. Mēs šajā ziņā esam pirmajā vietā pasaulē. Otrajā vietā ir Spānija, kura pārstrādā aptuveni 17% no izmantotā ūdens.