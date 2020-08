Ar galvassāpēm biežāk mokās sievietes un cilvēki ar zemiem ienākumiem

Pētījumā atklāts, ka ar spēcīgām galvassāpēm biežāk saskaras sievietes un iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. Vismaz pāris reižu mēnesī ar spēcīgām galvassāpēm mokas 41% sieviešu, kamēr vīriešu vidū šis rādītājs ir 30%. Zemu ienākumu grupā 49% respondentu vismaz pāris reizes mēnesī cieš no spēcīgām galvassāpēm, savukārt vidēju un augstu ienākumu grupās šie rādītāji ir 35% un 26%. Turklāt īpaši satraucoši ir tas, ka iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem 10% no spēcīgām galvassāpēm cieš vairākas reizes nedēļā, kamēr starp iedzīvotājiem ar vidējiem un augstiem rādītājiem šis rezultāts ir 2%.

Galvassāpes ir diskomforts un sāpju sajūta galvas un kakla apvidū. Tās pēc būtības iedalās divās grupās – primāras un sekundāras galvassāpes, skaidro ģimenes ārste Zane Zitmane. Pie primārām galvassāpēm pieder sāpes, kurām nav izskaidrojams rašanās cēlonis, kā arī nevar pilnīgi precīzi noteikt ārstēšanu, lai tās novērstu. Pie šī tipa galvassāpēm visbiežāk sastopamas saspringuma galvassāpes (galvenokārt rodas no muskuļu saspringuma sejas, kakla un plecu rajonā) un migrēna (saistīta ar galvas asinsvadu paplašināšanos). Galvenie šo galvassāpju cēloņi ir stress, psihoemocionāli pārdzīvojumi, pārslodze darbā u.c. faktori.

Migrēna ir viens no galvassāpju veidiem. Klasiski migrēna izpaužas ar stiprām, pulsējošām sāpēm, kas lokalizējas vienā galvas pusē. Bieži šīs sāpes pavada slikta dūša, vemšana, kā arī palielināta jutība pret gaismu un trokšņiem. Nereti cilvēki pirms migrēnas izjūt tā saucamo auru, kas izpaužas ar tādu kā mirgojošu gaismu vai zibšņiem acu priekšā un izkropļotu redzi. Savukārt cita veida galvassāpes vairāk lokalizējas kādā konkrētā galvas rajonā, piemēram, pieres daļā, deniņos un pakausī, taču to intensitāte katram cilvēkam var atšķirties. Parastas galvassāpes lielākoties pāriet pēc pretsāpju medikamenta iedzeršanas, tomēr migrēnai tas ne vienmēr palīdzēs. Tādēļ migrēnai jālieto specifiskie pretmigrēnas preparāti (triptāni). Cilvēki, kuri cieš no migrēnas, parasti tās tuvošanos nojauš, jo kā priekšvēstnešus bieži vien izjūt auru. Diemžēl migrēna nav pilnībā novēršama un izārstējama, skaidro Z. Zitmane.