Sargā acis: kā mazināt ekrānu izstarotās zilās gaismas kaitīgumu

Nereti pēc garas dienas ir jūtams, ka acis sausas un sāpīgas - viens no ietekmējošajiem faktoriem ir ierīču patērēšanas laiks un izstarotā zilā gaisma. Zilajai gaismai ir augstāka izkliede, kas nozīmē, ka acīm ir grūtāk uz to koncentrēties un tās ātrāk nogurst. Tas gan nenozīmē, ka ir jāatsakās no videozvana ar labāko draugu vai mīļākās TV pārraides, taču noteikti palīdzēs pārdomāti ieradumi un inovāciju ieviešana. "Samsung Electronics Baltics" dalās ieteikumos, kurus vērts ņemt vērā, lai pasargātu redzi ierīču izmantošanas laikā.