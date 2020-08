Neskaidrība par nākotni liek Baltkrievijas iedzīvotājiem izpirkt dolāru krājumus

Viņš piebilst, ka pēc citu valūtu naudas ir būtiski palielinājies pieprasījums. Viņš gan to skaidro ar citiem faktoriem: “Cilvēki nesen saņēma pensiju – vēl pirms vēlēšanām. Arī atsevišķu kategoriju strādājošie ir agrāk saņēmuši algas, prēmijas. Tas viss arī varētu būt radījis pieprasījumu pēc valūtas.”

“Nevienā no šiem gadījumiem nevar runāt par Baltkrievijas rubļa devalvāciju. Bet ir skaidrs – ja Krievijas valūtu skars lielākas svārstības, tad to jutīs arī mūsu valūta. Tomēr jāatceras, ka vienas valūtas vērtības krišanās gadījumā otras valūtas kāpums var kompensēt pirmās valūtas kursa kritumu. Līdz ar to – ietekme uz Baltkrievijas rubli ir ārkārtīgi minimāla,” norāda Josubs.