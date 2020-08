Amatnieku darinājumi internetveikalā: Brīvdabas muzeja gadatirgus sāk darbu tiešsaistē

Gunta Velpa ar aušanu nodarbojas jau 20 gadus, cenšoties popularizēt vienu no vecākajiem rokdarbu veidiem Latvijā. “Esmu izveidojusi savu uzņēmumu "Atspole", un līdz šim pircēji galvenokārt bijuši ārzemju tūristi, kas manus darbus aizveduši līdzi uz mājām kā suvenīrus no Latvijas. Priecājos, ka ir tapis egadatirgus.lv, kas kalpos kā papildu veids, kā iegūt vairāk klientu Latvijā un arī ārpus valsts robežām.” Šobrīd egadatirgus.lv reģistrējušies jau vairāk nekā 130 amatnieku un mājražotāju no visas Latvijas.