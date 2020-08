Inese Breide ir viena no trim sievietēm, ārstēm - traumatoloģēm, kas strādā TOS, un viena no retajām, kas laužot stereotipu, ka traumatoloģijā sievietēm nav vietas, pirms desmit gadiem sāka strādāt par vīrišķīgu uzskatītajā profesijā.

Manas specialitātes nosaukums ir “traumatologs -ortopēds” un tas nozīmē, ka nodarbojos ar traumu ārstēšanu un ortopēdiju - iedzimtu vai traumu rezultātā izveidojušos balsta un kustību sistēmas traucējumiem. Šajā slimnīcā ārsti ir specializējušies - ir tādi, kas ārstē kājas, citi rokas. Es esmu atbildīga par rokas ķirurģijas grupu, un līdz ar to jebkura pacienta ar rokas traumu rentgenu apskatu gan pirms, gan pēc operācijas. Notiek dubulta kontrole. TOS notiek traumatologu specializēšanās, atšķirībā no slimnīcām, kur traumatologs ārstē, gan kājas, gan rokas, gan muguras operē. Darot visu, tu nevari pietiekami labi kvalificēties. Rokas ir jāpieradina pie konkrētās lokalizācijas.

Vecākiem cilvēkiem tipisks ir spieķa kaula jeb plaukstas locītavas kaula lūzums. To gūst, krītot uz iztaisnotas rokas, jo pirmais, ko cilvēks dara krītot - izstiepj priekšā rokas. Seko pleca kaula lūzumi, kas saistīti ar to, ka cilvēkiem ar gadiem veidojas osteoporoze un kauli kļūst vājāki. Pārsvarā visas traumas tiek gūtas krītot, tikai retos gadījumos ir tā sauktie patoloģiskie lūzumi, kas veidojas dažādu citu slimību rezultātā. Jaunākiem cilvēkiem raksturīgas augstas enerģijas traumas. Riteņbraucējiem tipiski ir atslēgas kaula lūzumi, ko gūst krītot pāri stūrei uz pleca. Bieži ir saišu bojājumu plecu locītavas līmenī.

Neraugoties uz to, ka mēs cenšamies sekot līdzi pasaules tendencēm, jebkura trauma, lai cik attīstītas būtu tehnoloģijas, atstāj sekas. Tāpēc labāk būtu izvairīties no traumām, uzliekot aizsargķiveri, fiksatorus. Vieglāk ārstējami ir saišu sastiepumi, lūzumi bez nobīdes. Līdzko ir nobīde, jādomā par ķirurģiju. Atkarībā no tā, kāds ir lūzuma veids, plānojam tālāko ārstēšanu. No jaunākajām tehnoloģijām aizvien vairāk izmantojam artroskopiju, kuras laikā, ja lūzums iet caur locītavu, caur dažu milimetru griezienu ievadam speciālu kameru un apskatām locītavu no iekšpuses. Tiešā redzes kontrolē lūzuma virsmu varam salikt ļoti precīzi, neatverot pilnīgi vaļā locītavu, kas mums agrāk bija jādara, lai pārliecinātos, kas notiek ar locītavas virsmu.