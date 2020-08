Politiķi sapinušies jauna NĪN meklējumos

Kavējoties šajos strīdos, valdība ignorējusi likumu. Ministru Kabinetā jaunās kadastrālās vērtības bija jāapstiprina līdz 31. jūlijam. To nosaka Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, kur šo termiņu savulaik rosināja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), kura atbildībā ir jaunie kadastra aprēķini. Taču tieši viņš jau jūlija vidū paziņoja, ka tos uz pieņemšanu Ministru kabinetā nevirzīs, kamēr nebūs piedāvājuma, kā jaunajā situācijā mainīt nekustamā īpašuma nodokli.

Tieslietu ministrijā neatkāpjas no domas, ka tik un tā nodokļa piedāvājumam jānāk vispirms. Un izskatās, ka tādas būs arī visas valdības pozīcija, ko, neraugoties uz paša partijas biedra - finanšu ministra teikto, apliecināja arī premjers Raidījumā “Rīta panorāma” 12. augustā, kur viņš sacīja: “Manā vadībā valdība nepieņems, es pat nelikšu uz galda apstiprināt kadastra vērtības, ja nebūs izstrādātas jaunas, izdiskutētas un pieņemamas jaunas nodokļu likmes.”

“Protams, ļoti simpātiski šķiet – visi nemaksā neko. Vai lielākā daļa nemaksā neko. Tā ir, ja iziet no pieņēmuma, ka valsts ir kaut kāds abstrakts veidojums, kur finanšu ministram atliek tikai no skapīša paņemt naudiņu un tagad visas vajadzības nosegt,” saka Nacionālās Apvienības biedrs Imants Parādnieks, kurš piedalījies arī partiju diskusijās par nekustamā īpašuma nodokļa iespējamajām izmaiņām.

Nacionālajai apvienībai ir savs piedāvājums – nodoklis no trim komponentēm – telpām – 20 centi par kvadrātmetru, zemei – 2 centi par kvadrātmetru, pieskaitot 0,2% no kadastrālās vērtības. Tas samazinātu kadastrālās vērtības ietekmi, jo šobrīd tie var būt arī 1,5%. Turklāt, lai nemainītos nodoklis, kadastrālo vērtību viena īpašnieka laikā nemainītu – to pārskatītu tikai īpašumu pārdodot. Neesot gan tā, ka pie šī varianta partija ļoti stingri turoties.