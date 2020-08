3 ieteikumi, lai pēc peldēšanās neiedzīvotos veselības problēmās

Viena no izplatītākajām saslimšanām, kas saistīta ar peldēšanos, ir infekciozs auss iekaisums jeb otīts – bieži dēvēts arī par peldētāja ausi, jo vairumā gadījumu iekaisums tiek iegūts tieši vasarās pēc peldēšanās. Ārējā ausī iekļūstot ūdenim, smiltīm un citiem svešķermeņiem, rodas labvēlīga vide, kur vairoties dažādiem mikroorganismiem. Iekaisuma veidošanos pastiprina arī nepareiza ausu tīrīšana, skrāpējumi auss ejā un ilgstoša austiņu lietošana. Lai izvairītos no iekaisuma, ausis jāmazgā un jātīra tikai tik dziļi, cik var aizsniegt ar pirkstu, tās jāslauka vai jātīra ar dvieli vai salveti. Peldoties jācenšas izvairīties no ūdens iekļūšanas ausīs, bet, ja tas nav iespējams, pēc peldes ar dvieli jānosusina auss ārēja daļa.