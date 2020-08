Divi Baltkrievijas policisti, kas atteicās piedalīties represijās pret iedzīvotājiem

17 лет службы окончены... ᅠ Моя совесть чиста... ᅠ Милиция с народом... ᅠ ᅠ #Belarus #Minsk #Brest #Novopolotsk #милицияснародом #странадляжизни @nexta_tv @belsat

A post shared by Емельянов Егор (@jeghor) on Aug 11, 2020 at 3:22am PDT