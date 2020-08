Visbagātākās paaudzes gaidās: kā sportu un mārketingu izmainīs mūsdienu bērni

Audzēt savu auditoriju – tas ir viens no sporta klubu un zīmolu galvenajiem uzdevumiem. Piesaistot jaunu līdzjutēju, kurš atnāk uz arēnu un iegādājas produkciju, var iegūt klientu, kurš būs lojāls vairākas desmitgades.

Par “Z paaudzi” ir pieņemts saukt cilvēkus, kas dzimuši laika posmā no 1999. līdz 2009. gadam. Vecākie “Z paaudzes” pārstāvji ir augstskolas studenti, bet jaunākie gatavojas mācībām pamatskolā.

Kompānija “Altitude” ir veikusi pētījumu par to, kas tieši atšķir “Z paaudzi” no iepriekšējām paaudzēm. Galvenais secinājums – mīts, ka mūsdienu jaunieši nespēj ilgstoši koncentrēties uz kādām lietām, nav patiess.

Uzmanību ir vērts pievērst tam, ka gadu tūkstoša pašā sākumā dzimušajiem bērniem jau no agras bērnības nākas saskarties ar ārkārtīgi milzīgu informācijas plūsmu, tādēļ šie cilvēki ir iemācījušies ļoti ātri noteikt, kas viņiem ir interesanti un kas ne. Pētnieki izpētījuši, ka “Z paaudzes” pārstāvis vien astoņu sekunžu laikā ir spējīgs noteikt, vai saturs ir vērts viņa uzmanības.

Piemēram, “Think With Google” ir izveidojis īpašu atskaiti par jaunās paaudzes paradumiem un īpatnībām. Galvenā no tām – viedtālrunis ir galvenā ierīce jaunieša dzīvē. 78% “Z paaudzes” cilvēku vecumā no 13 līdz 17 gadiem par galveno ierīci savā dzīvē uzskata tieši mobilo telefonu.