"McDonald's" vēlas atgūt bijušajam šefam izmaksāto $42 miljonu kompensāciju; sākta tiesvedība

Savā apsūdzībā “McDonald’s” norāda, ka Īsterbruks ir melojis izmeklētājiem par savām attiecībām ar darbiniekiem, līdz ar to – viņam ir jāatdod izmaksātais atlaišanas pabalsts.

Lai arī Īsterbruks ir noliedzis jebkādas attiecības ar savām darbiniecēm, uzņēmuma iekšējās izmeklēšanas laikā rasti pierādījumi par to, ka uzņēmējam ir bijušas vismaz trīs seksuāla rakstura attiecības ar darbiniecēm. Kā pierādījumi tiesā iesniegtas “neskaitāmas fotogrāfijas ar kailām, daļēji apģērbtām sievietēm”. Šīs fotogrāfijas Īsterbruks saņēmis ne tikai no trim “McDonald’s” darbiniecēm, bet arī vēl no vairākām citām sievietēm.