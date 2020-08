Nākotnes "teslas" un "amazoni": Pieci uzņēmumi, kas investoriem potenciāli var nest kosmisku peļņu

Pandēmijas laikā tieši tehnoloģiju kompānijas ir tās, kas pieredz vislielāko vērtības pieaugumu, ļaujot investoriem nopelnīt lielas naudas summas. Pēdējais veiksmīgais piemērs – kosmosa kuģa “Crew Dragon” palaišana kosmosā, ko paveica uzņēmums “Space X”. Tas nekavējoties palielināja pieprasījumu pēc uzņēmuma akcijām, tādējādi palielinot to vērtību.

Tomēr ir vairāki uzņēmumi, kas šodien vēl nav tik plaši zināmi, bet – to vērtība var nopietni pieaugt un atnest investoriem milzīgu peļņu. Šīs investīcijas prasa nopietnas summas – sākot no viena miljona dolāru, turklāt – tas ir milzīgs risks. Investors veiksmes gadījumā var gūt lielu peļņu, bet sliktākajā gadījumā – visu pazaudēt, tieši tāpēc šādos projektos ir pieņemts investēt nelielu savu līdzekļu daļu.

ASV jaunuzņēmums, kas izstrādā mākoņtehnoloģijas datu uzglabāšanai, pēdējā investīciju raundā piesaistīja ap 10 miljardiem dolāru lielas investīcijas. Galvenais “Snowflake” investors ir fonds “Sequoia”, kas ir zināms kā viens no veiksmīgākajiem investīciju fondiem pasaulē. Kompānija tiek uzskatīta par labāko darba devēju Silīcija ielejā un veiksmīgi spēj konkurēt ar “Microsoft” un “Oracle”.

Koronavīrusa pandēmija ir likusi lielākajām kompānijām izmantot mākoņtehnoloģiju servisus datu uzglabāšanai. Līdz ar to kompānijas kapitalizācija var pieaugt no 12 līdz 18 miljardiem dolāru, un pašlaik ir vērojams, ka palielinās pieprasījums tieši pēc šā uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

Eksperti norāda, ka šim uzņēmumam ir labas izaugsmes iespējas, kā arī ir ļoti augsts nākotnes potenciāls. Viens no galvenajiem faktoriem, kas strādā par labu “Snowflake”, ir augstā barjera, kas mākoņtehnoloģiju tirgū var nopietni ierobežot piekļuvi jaunajiem spēlētājiem.

“Starlink” – tas ir globāls mākslīgo pavadoņu tīkls, kuru veido Īlona Maska kompānija “Space X”. “Space X” plānos ir izdalīt “Starlink” kā atsevišķu kompāniju. Maska ideja paredz izstrādāt zemas orbītas pavadoņus, kas riņķotu apkārt visai planētai un nodrošinātu pieeju ātram internetam no jebkuras vietas pasaulē.

Pagaidām nav skaidrs, vai Masks spēs šo biznesu padarīt komerciāli izdevīgu, taču iekšējos “Space X” dokumentos tiek runāts par vismaz 30 miljardu dolāru peļņu līdz 2025. gadam. Salīdzinājumam – no tradicionālā raķešu palaišanas biznesa “Space X” gūst piecu miljardu peļņu.

“Space X” darbu pie “Starlink” sistēmas sāka jau 2015. gadā, un šobrīd orbītā nogādāti jau 540 pavadoņi. Tuvākie konkurenti ir “OneWeb” ar 700 plānotiem pavadoņiem, “Samsung” ar 4600 pavadoņiem un Amazon – ar 3236 pavadoņiem. Tomēr pagaidām neviena no šīm kompānijām orbītā nav palaidusi savus pavadoņus.

Tā ir 2010. gadā izveidota izglītības platforma, kurā ir ietverti 150 000 dažādu kursu 65 valodās. Šā uzņēmuma pakalpojumus ir izmantojuši vairāk nekā 50 miljoni cilvēku. 2020. gada februārī kompānija piesaistīja 50 miljonu dolāru lielas investīcijas no “Benesse Holdings” – Tokijas sabiedriskā konglomerāta. Līdz ar to kopējais “Udemy” investīciju apjoms ir pārsniedzis 200 miljonus dolāru, bet kopējā kompānijas vērtība palielinājās no 700 miljoniem līdz diviem miljardiem dolāru.