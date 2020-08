Atrasts žurku midzenī: renovējot namu Lielbritānijā, atrod 16. gadsimta manuskriptus

Lielbritānijas pilsētā Norfolkā šogad tika uzsākta kādas ilgstoši pamestas, 1428. gadā celtas, dzīvojamās mājas restaurācija, kuras laikā strādniekiem par izbīli nāca kāds negaidīts atklājums - ēkas grīdā žurkas bija izveidojušas mitekli no vēsturiskiem manuskriptiem un auduma gabaliem, vēsta portāls "The Guardian". Lielbritānijas Nacionālā fonda preses relīze vēsta, ka zem grīdas gadsimtiem ilgi ir glabājušies aptuveni 200 auduma gabali, tostarp zīda, ādas, samta, vilnas un kokvilnas paraugi no Tjūdoru, Elizabetes un karaļa Džordža I laikiem.

Žurku midzenī tika atrasti arī ar roku rakstītas mūzikas notis no 16. gadsimta un lapu no lūgšanu grāmatiņas latīņu valodā no 15. gadsimta - šo manuskripta atgriezumu rotā apzeltītas ilustrācijas. Viens no nozīmīgākajiem atradumiem ir teju vesels 1568. gada lūgšanu grāmatas manuskripts.